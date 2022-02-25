تترقب الجماهير مباراة الأهلي والاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لقوة المواجهة وأهميتها في ظل قوة المنافسة هذا الموسم.

ديربي جدة غدًا

ومن المقرر أن الأهلي والاتحاد على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي والاتحاد غدًا، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز التاسع بـ25 نقطة.

إحصائيات الأهلي والاتحاد

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 20 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه لقاء مؤجل ضد الهلال، ونجح في تحقيق الفوز 15 مرة، وتعادل 3 مرات، وخسر مباراتين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل 42 هدفًا، ليتصدر قائمة الأقوى هجوميًا هذا الموسم، واستقبل 14 هدفًا، ليكون الأقوى دفاعيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، لعب الراقي 21 قبل مباراة الأهلي والاتحاد، نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل 10 مرات، وخسر 6 مواجهات، وسجل 25 هدفًا، واهتزت شباكه 26 مرة.