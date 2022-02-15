أكد اللواء صالح الجابري، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، أن هناك أوكارًا للاتجار بالبشر داخل الأحياء العشوائية في جدة من جميع الجنسيات، وتم ضبط أكثر من 60 مليون ريال كاش، وأكثر من 100 كيلو ذهب.

أرقام صادمة عن تجارة جميع أنواع المخدرات في الأحياء العشوائية يكشفها اللواء صالح الجابري (مدير شرطة منطقة مكة)#عشوائيات_جدة_في_الصورة pic.twitter.com/WK2BwJnU1X

— في الصورة (@almodifershow) February 14, 2022

انخفاض نسبة الجريمة:

وتابع الجابري، خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن نسبة الجريمة انخفضت 12% في محافظة جدة منذ بداية عمليات إزالة العشوائيات.

اللواء صالح الجابري (مدير شرطة منطقة مكة):

هناك أوكار للاتجار بالبشر داخل الأحياء العشوائية من جميع الجنسيات، وتم ضبط أكثر من 60 مليون ريال كاش، وأكثر من 100 كيلو ذهب#عشوائيات_جدة_في_الصورة pic.twitter.com/mC4L6aatvs — في الصورة (@almodifershow) February 14, 2022

أرقام صادمة:

وأضاف مدير شرطة مكة المكرمة أنه من الجرائم التي تم التخطيط لها في الأحياء العشوائية واقعة الاعتداء على صرافات والاستيلاء على أكثر من 3 ملايين ريال، مشيرًا إلى أن هناك أرقامًا صادمة عن تجارة جميع أنواع المخدرات في الأحياء العشوائية.