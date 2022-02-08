طلبت وزارة الصحة آراء المواطنين والمهتمين حول مشروع اللائحة التنفيذية للنظام الصحي، والتي تهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة.

استطلاع اللائحة التنفيذية للنظام الصحي

ونشر المركز الوطني للتنافسية، عبر صفحته الرسمية في تويتر، منصة الاستطلاع الخاص باللائحة، وكتب: “شاركنا رأيك في مشروع “اللائحة التنفيذية للنظام الصحي”، المطروح من قِبل وزارة الصحة من هنـــــــا.

مواد المشروع والهدف منه

ويهدف مشروع اللائحة التنفيذية للنظام الصحي، إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، وتضع مادته الأولى تعريفًا لبعض المفاهيم مثل: الصحة العامة والرعاية الصحية والرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية والرعاية الصحية الثالثة أو التخصصية وغيرها من المفاهيم.

أما المادة الثانية في اللائحة فهي تكشف هدف هذا النظام، مشيرة إلى أنه يهدف لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، وتنظيمها، بناءً على المعايير والمؤشرات الصحية التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحية.

وتشير المادة الثالثة إلى دور وزارة الصحة في التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقوم بتوفير خدمات الصحة العامة للتعاون في سبيل تحقيق الخدمات المنصوص عليها مثل: “سلامة مياه الشرب، والصرف الصحي وتنقيته، وسلامة الأغذية المتداولة، وسلامة الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية المتداولة ومراقبة استعمالها، وغير ذلك من الأمور.

بينما تتحدث المادة الرابعة إلى توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالطريقة التي تنظمها، فيما تشير بقية المواد إلى دور وزارة الصحة والمديريات والمراكز التابعة لها ودور مجلس الصحة.