انتهت فعاليات اليوم الأول من بطولة كأس السعودية لـ الفروسية، اليوم الجمعة، حيث تستمر المنافسات وسط جوائز مالية تصل إلى 35 مليون دولار أمريكي.

نتائج اليوم الأول من كأس السعودية:

وفاز بالشوط الأول، الجواد أمسياتي لمالكه هادي المرزوق والمدرب حمد آل رشيد ويقوده الفارس جويل روزاريو.

وفاز بالشوط الثاني الجواد النشاص لمالكه أبناء حسن عيسى البوعينين والمدرب عبدالرحمن الشافي، والفارس شين فولي.

وكان الشوط الثالث من نصيب الجواد رائد والمالك فهد العتيبي والمدرب بدن السبيعي والفارس جلين بوس.

أما الشوط الرابع ففاز به الجواد لودرديل لمالكه محمد العطية، والمدرب ألبن دي ميول، والفارس رونان توماس.

الشوط الخامس من نصيب الجواد ديباجي لمالكه الأمير سعود بن سلمان والمدرب متعب الملوح والخيال أليكسيس مورينو.

الشوط السادس من نصيب الجواد كحيلان الخيل لمالكه ماجد البقمي والمدرب هو غيث الغيث والخيال كيتلن جونز.

الشوط السابع من نصيب الجواد مستولي لمالكه أبناء هيف بن عبود القحطاني والمدرب بدر رزيق والخيال هو جويل روزاريو.

الشوط الثامن من نصيب الجواد فيرست كلاس لمالكه نايف الكعبي والمدرب ألبن دي ميول والخيالل رونان توماس.

تفاصيل المسابقة:

وتشارك هذا العام في كأس السعودية 2022، 16 دولة، كما يصل عدد الجياد المشاركة في كل الأشواط إلى 240 جوادًا، كما أن عدد الجياد المشاركة في شوط كأس السعودية والمصنف من الفئة الأولى يصل إلى 16 جوادًا من ست دول. ويشارك عدد كبير من الجياد من الخارج في مقدمتها 13 جوادًا من بريطانيا، و13 جوادًا من الإمارات، و12 جوادًا من اليابان، و11 جوادًا من فرنسا، و9 جياد من الولايات المتحدة الأمريكية، و6 جياد من قطر، و5 جياد من أيرلندا، و5 جياد من البحرين، وجوادان من الأرجنتين، وجوادان من إسبانيا، وجواد من ألمانيا، وجواد من اليونان، كما تشارك 7 دول في الشوط السعودي الدولي المخصص للقسمين الثاني والثالث من هذا الكأس، وهذه الدول إضافة إلى المملكة، كل من النرويج، البحرين، الأوروغواي، قطر، إسبانيا واليونانـ إضافة إلى حضور وتسجيل أكثر من 71 جوادًا من خيل الفئة الأولى العالمية.