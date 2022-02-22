أتاحت منصة أبشر الإلكترونية خدمة إصدار لوحات المركبات بشعارات تتضمن تصاميم مميزة وذات دلالات وطنية وثقافية، وذلك ضمن مشروع نفّذته وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

تصاميم للوحات الجديدة:

وعملت وزارة الثقافة على وضع التصاميم المستخدمة في اللوحات الجديدة وبناء مفاهيمها الدلالية والبصرية، وضبط أبعادها وقياساتها وفق المعايير والاشتراطات المتبعة في سياسات لوحات المركبات. وتضمنت اللوحات الجديدة خمسة شعارات رئيسية هي: شعار رؤية المملكة 2030، وشعار السيفين والنخلة “مُلوّن وأسود”، وشعار مستوحى من حي الطريف التاريخي بالدرعية، وشعار مستوحى من “الحِجر” في العُلا.

الدرعية:

واختارت وزارة الثقافة حي الطريف بالدرعية تثميناً للقيمة التاريخية لهذا الحي بصفته النواة الأولى للدولة السعودية منذ تأسيسها في العام 1727م، ونظراً لقيمته الثقافية كونه أحد المواقع السعودية المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، فيما يأتي اختيار موقع “الحِجر” في العُلا ضمن شعارات اللوحات الجديدة بصفته موقعاً ثقافياً عالمياً تتميز به المملكة، ومن المواقع السعودية المدرجة في قائمة التراث العالمي.

شعار رؤية 2030:

ويمثل اختيار شعار رؤية المملكة 2030 جانباً من الاحتفاء بالرؤية الوطنية التي أسهمت في نهضة المملكة وتطورها في جميع المجالات التنموية، فيما يمثل شعار السيفين والنخلة الملون والأسود احتفاءً بهذا الشعار الذي يتوسط العلم الوطني للمملكة العربية السعودية.

ويأتي مشروع “تصاميم لوحات المركبات المميزة بشعار” في سياق التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية من أجل إبراز وترسيخ القيم الثقافية الوطنية، وتعزيز حضورها في المجتمع عبر وسائل مبتكرة وغير تقليدية.