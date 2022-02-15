حذرت منصة أبشر من مشاركة بيانات الدخول أو رمز التأكيد مع الآخرين.

لا يستغلونك:

وقالت المنصة ضمن حملتها على موقع تويتر “لا يستغلونك”: إن حساب الشخص في أبشر هو هويته الرقمية، متابعة: “لا تشارك بيانات الدخول على حسابك أو رمز التأكيد مع الآخرين وحافظ على سريّتها”.

وفي وقت سابق، نفى مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، ما تم تداوله حول نية دمج تطبيق أبشر في تطبيق توكلنا.

تكامل أبشر وتوكلنا:

ولفت إلى أن توجيه الناس إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات يجب ألا يتجاوز الحد المنطقي والإنساني.