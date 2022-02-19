انتهى الشوط الأول من ديربي عسير المثير، بتفوق أبها على ضمك بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د43" الهدف الثاني لـ #أبها عن طريق " بلال عيفه "

ضمك 1 × 2 أبها#ضمك_أبها#قنوات_SSC pic.twitter.com/U66ygrqSIR

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 19, 2022

ملخص مباراة أبها وضمك بالشوط الأول

وتقدم ماتيتش بالهدف الأول لـ زعيم الجنوب في الدقيقة الخامسة عشرة، ثم تعادل الأرجنتيني إيميليو زيلايا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ30، وسجل اللاعب بلال العيفة الهدف الثاني لفريق أبها في الدقيقة الـ44.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

هدددددف!⚽

د15' الهدف الأول لـ أبها عن طريق أوروش ماتيتش

ضمك 0 × 1 أبها#ضمك_أبها #يوم_التأسيس#قنوات_SSC pic.twitter.com/rzFg5FdURW — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 19, 2022