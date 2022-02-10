كشفت تقارير إعلامية عن تقدم نادي الهلال باقتراح إلى اللجنة المنظمة لـ بطولة كأس العالم للأندية من أجل تعديل نظام البطولة.

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حمد الصويلحي: الهلال تقدم بطلب للجنة المنظمة بتعديل نظام البطولة واحترام أبطال القارات الأربع#المونديال#كأس_العالم_للأندية#في_أبوظبي_نلتقي pic.twitter.com/62BJxRF4ty

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 9, 2022

لماذا تعد حظوظ أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية أعلى ؟

وتخوض أندية قارات إفريقيا وآسيا والأوقيانوس وأمريكا الشمالية مباريات أكثر من أندية قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث تخوض فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية مباريات البطولة بداية من دور الأربعة عكس بقية أندية القارات الأخرى.

وقال الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي في تصريحاته لـ قناة “أبو ظبي” الرياضية: “الزعيم تقدم بطلب للجنة المنظمة من أجل تعديل نظام البطولة واحترام أبطال القارات الأربع، أرى أنه يجب على إدارة الأهلي المصري أن تخطو على خطى الهلال وتتقدم باقتراح للجنة المنظمة”.

جارديم يعترض على نظام بطولة كأس العالم للأندية:

وكان المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لـ الهلال اعترض على نظام البطولة قائلًا بعد الخسارة من تشيلسي: “يجب أن يكون هناك عدالة في خوض مباريات البطولة، بحيث تلعب كل الفرق عدد مباريات متساوية، ولكن هذا نظام البطولة”.