في ضوء القلق العالمي من متحور أوميكرون، شددت الكثير من الدول على تطبيق الإجراءات الاحترازية و تشديد قيود السفر الدولي، في حين نفذت بلدان أخرى الإغلاق والحظر الكامل للمسافرين القادمين أو حتى العابرين، لكن ومع أنّ المخاوف تزيد بشأن المتحور الجديد، لا يزال هناك العديد من البلدان التي ترحب بقدوم الزائرين لها وفق ضوابط محددة.

وفيما يلي قائمة بأفضل الوجهات السياحية العربية والدولية التي ننصح بزيارتها والاستمتاع بقدر كبير من الأمان الصحي :

1- المملكة العربية السعودية

جاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميًا في قائمة الدول الأكثر كفاءة في التعامل مع جائحة كورونا وفقًا لتقرير بلومبيرغ يناير 2022 بفضل الإجراءات والخطط التي تم وضعها للتعامل مع جائحة كورونا، كما ساهمت فعالية الخطط الاقتصادية في نجاح الاقتصاد السعودي في تجاوز آثار هذه الأزمة بنسبة كبيرة.

وشهدت السعودية نهضة سياحية كبيرة خلال السنوات الأخيرة وأصبح بالمملكة العديد من الوجهات السياحية التي تستقطب الباحثين عن تجربة سياحية مميزة في منطقة الشرق الأوسط مع إمكانية المشاركة في الفعاليات الترفيهية التي تطلقها هيئة الترفيه السعودية والتي من أهمها فعاليات موسم الرياض.

ننصح بحجز تذاكر طيران إلى السعودية قبل السفر بمدة كافية للتأكد من حجز تذاكر طيران مخفضة وذلك بسبب الضغط الهائل على الطيران السعودي، كما ننصح للمقيمين داخل دول الشرق الأوسط بحجز التذاكر عبر الخطوط الجوية السعودية حيث توفر لك خصومات وتخفيضات عند السفر السعودية.

2- المملكة المتحدة

تعد المملكة المتحدة دائمًا مكانًا رائعًا للزيارة؛ حيث تجد في كل من إنجلترا وإسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مناظر طبيعية من أراضي زراعية متدحرجة وبحيرات رائعة، ووديان وجداول مائية، وتجد أيضاً العمارة الأنجلو ساكسونية، والنورمانية، والعمارة القوطية، وتأثر شوارعها بالعصر الفيكتوري.

ويمكن للراغبين في مشاهدة هذا المزيج الرائع، زيارة المملكة المتحدة بعد إكمال تلقي اللقاح، وقد مر على الجرعة النهائية 14 يوما على الأقل من وصولهم إلى المملكة.

3- الإمارات العربية المتحدة

إذا كنت تهوى الإقامة في إحدى ناطحات السحاب وتناول الطعام في المطاعم العالمية والمنتجعات الصحية الفاخرة والتسوق الدولي والفنادق الفاخرة والحياة الليلية الجذابة والحدائق الترفيهية، إذن دبي هي الأنسب لك. فهي تستقطب عشاق التسوق ومحبي الفن المعماري الحديث.

بجانب كل ذلك احتفظت دبي ببعض النكهات المحلية مع أجوائها الهادئة للأسواق التقليدية والمعارض الفنية وكذلك فن الطهي المحلي. مع مجموعة لا تصدق من العروض، ستجدها تلبي لك احتياجات المعيشة البسيطة وأنماط الحياة الفاخرة أيضاً.

ويجب على جميع المسافرين إلى دبي تسجيل بيانات اعتماد وصولهم وتحصينهم على بوابة الخدمات الذكية من ICA يجب أيضًا أن يحملوا شهادة اختبار COVID – 19 RT – PCR سلبية للاختبار الصادر في غضون 72 ساعة قبل المغادرة، وقد تحتاج أيضاً إلى إجراء اختبار آخر عند الوصول. يُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والركاب الذين يعانون إعاقة متوسطة أو شديدة من إجراء اختبار COVID-19 RT-PCR، وننصح المقيمين داخل مصر بحجز التذاكر عبر مصر للطيران.

4- اليونان

موطن الحضارة الغربية، وجهة لا مثيل لها، فهي مزيج الأساطير القديمة والتاريخ والآثار والمتاحف والمعابد مع الجُزر والشواطئ والمباني الجذابة.

تسمح اليونان الآن للوافدين الدوليين بالسفر دون الحاجة إلى الحجر الصحي طالما تم اكتمال تطعيمهم باللقاحات المعتمدة وانقضاء 14 يومًا من تاريخ اللقاح الأخير. كما يجب أن يكون المسافرون أيضًا قادرين على تقديم اختبار PCR سلبي يتم إصداره في غضون 72 ساعة قبل السفر أو إثبات الإصابة خلال الشهرين إلى التسعة أشهر الماضية.

5- سويسرا

حيث تحيط بك البحيرات النقية المتدفقة، والغابات الكبيرة، والمدن، والقرى الساحرة، سواء كنت في رحلة برية أو في جولة بالقطار، وحيث جبال الألب والجورا الشاهقة، إلى الجبن الرائع والشوكولاتة، فإن هذه هي الحياة في سويسرا، تجعلك تستمتع بكل جوانب الحياة.

الآن تستطيع تجربة كل هذا وأكثر عند زيارتك لسويسرا، ولكن يجب أن يكون كل شخص يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر قادرًا على إظهار النتيجة السلبية لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (الذي يتم إجراؤه قبل 72 ساعة على الأقل من الدخول) أو اختبار مستضد سريع (تم إجراؤه قبل 24 ساعة على الأقل). وإذا كان الشخص غير قادر على تقديم اختبار سلبي صالح يجب إجراء الاختبار فور وصوله.

كما أنه يجب على جميع المسافرين أيضًا إكمال نموذج الدخول قبل المغادرة إلى سويسرا.

6- أيسلندا

إذا كنت تبحث عن مكان هادئ وخلاب وغير مزدحم، إذن أيسلندا هي الوجهة المثالية لمغامرتك الأوروبية التالية.

تخيل أن تشعر بالاسترخاء وأنت تستكشف التلال الخضراء المنعشة، والمضايق البحرية، وأن تشاهد الشفق القطبي الساحر، وتتجول في ريكيافيك – طريق الدائرة الذهبية.

فسيسعدك معرفة أن أيسلندا سمحت لجميع المسافرين الذين تم تطعيمهم والذين تعافوا من العدوى بزيارة البلاد، حتى من هم خارج المنطقة الأوروبية ومنطقة شنغن، ويجب أن تكون اللقاحات المعطاة قد تمت الموافقة عليها من قبل السلطات الأيسلندية.

مع ملاحظة أنه يجب مرور 14 يومًا من تاريخ الجرعة الثانية أو 14 يومًا من تلقي اللقاح ذات الجرعة الواحدة حتى تكون الشهادة سارية

ويتعين على أغلب المسافرين أن يجروا اختباراً سلبياً (PCR) في غضون 72 ساعة من المغادرة عند السفر إلى آيسلندا. كما انه لابد وان يتم التسجيل مسبقًا قبل الوصول إلى أيسلندا وتأكيد يوم مغادرتهم.

7- الأردن

تعرف الأردن بكرم الضيافة التي لا حدود لها، فهي ترحب دائمًا بكل الزوار من جميع أنحاء العالم، وعلى هذا النحو، لم يستطع حتى الوباء أن يمنعك من زيارة مدينة البتراء الأردنية القديمة، أو أي من مدنها العظيمة.

وطبقاً لما نصت عليه الحكومة الأردنية، فيتعين على جميع المسافرين المتجهين إلى الأردن إكمال النموذج المطلوب أولاً قبل المغادرة، والحصول على رمز الاستجابة السريعة. ويجب على المسافرين أيضا أن يحصلوا على اختبار سلبي COVID-19 PCR قبل موعد مغادرتهم بـ 72 ساعة على الأكثر. يجب أن تكون نتيجة الاختبار للركاب القادمين من مصر وتركيا والعراق صادرة عن مختبر معتمد.