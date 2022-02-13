أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🔘 عبدالعزيز البيشي 🇸🇦

🔘 مصطفى فتحي 🇪🇬

🔘 كارلوس جونيور 🇧🇷 ⚽️ اختيارات الفريق الفنّي بالرابطة لأفضل (3) أهداف في الجولة 20 🤩👏. pic.twitter.com/C3Lq8Xd0t7 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 13, 2022

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ20:

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالعزيز البيشي في شباك النصر، في قمة مواجهات الجولة الـ20 التي بفوز العميد بثلاثة أهداف دون رد.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هدف نجم نادي التعاون، المصري مصطفى فتحي أمام فريق الرائد في المباراة التي حسمها سكري القصيم بنتيجة 3/ 0.

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور في شباك ضمك، خلال المباراة التي انتهت بتحقيق الليوث لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ20، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الشباب، ثم النصر بـ38 نقطة، يليه الهلال بـ31 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم أبها بـ28 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، وحل الرائد ثامنًا بـ25 نقطة، يليه النادي الأهلي برصيد 24 نقطة، ثم الطائي برصيد 22 نقطة، ثم التعاون بـ21 نقطة.

ويقع الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، ثم الباطن بـ19 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.