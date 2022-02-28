تترقب الجماهير ديربي الرياض بين الهلال والنصر في ظل المنافسة القوية بينهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ديربي الرياض بقيادة أجنبية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والنصر، يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك.

وأكد الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ديربي الرياض سيقوده طاقم تحكيم أجنبي، مضيفًا: “لا صحة لما يثار حول قيادة تحكيم محلي للمباراة”.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ونجح الفريقان في تحقيق الفوز بالجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجاوز النصر فريق أبها بهدفين مقابل هدف، فيما تغلب الهلال على الحزم بثنائية نظيفة.

وقبل ديربي الرياض المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الرابع بـ37 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة.