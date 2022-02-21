جذبت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي انتباه الجمهور والمتابعين خلال ظهورها بفستان أسود على حسابها بموقع التواصل إنستجرام، خلال جلسة تصوير لها.

ظهور لافت لـ أحلام:

وأطلت أحلام على متابعيها بإطلالة أنيقة باللون الأسود، مرتدية فستانًا ذا أكمام طويلة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها، مع ميك أب رقيق.

وعلقت أحلام علي الصور بأبيات شعرية تقول: “تبي مني عيوني بس… طلبك الله ياصغره.. تدلل لا يردك شي… أنا حاضر وتامرني.. حسبت أنك بتطلبني… شيٍ ما لي به قدرة.. اثاري مطلبك عيني… تفضل لا تشاورني.. أنا من كثر ما فيني… غلا لك بالش بكبره.. بديت أخاف أنا أقبل… بغيري بك يشاركني.. عسى حبي وحبك بس… يطول ربي بعمره.. كلمات.. قوس”.

أحلام والرويشد في جلسات العاذرية:

يذكر أن أحلام والفنان الكويتي عبدالله الرويشد أحييا بالأمس واحدة من أجمل “جلسات العاذرية” التي قدمتها الهيئة العامة للترفيه، من إشراف وتنظيم هرم شركات الإنتاج والترفيه “روتانا للصوتيات والمرئيات”، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث نجحا في إعادة الزمن الجميل لكل من حضر وتابع حفلها المشترك، فدغدغا المشاعر والأحاسيس بأغانيهما التي حفرت مكانها في الوجدان من الماضي والحاضر من مشوارهما الحافل بالنجاحات والعطاءات، والأجمل عندما غنيا معًا دويتو لأعمال تركت أثرها في ذاكرة الأغنية الخليجية مثل “لما قلبي” و”أكثر من أول أحبك” و”رحلتي”، والنتيجة طرب ومتعة ما بعدهما انبهار وسعادة.