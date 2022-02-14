كشفت تقارير إعلامية عن أن المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، سيغيب عن مواجهتي السنغال في تصفيات الدور النهائي المؤهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.

إصابة أحمد حجازي ممتدة حتى إبريل

وذكرت قناة ON Time Sports المصرية أن إصابة حجازي التي تعرض لها وهي تمزق في أوتار العضلة الضامة في مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 ستجعله يغيب عن مواجهتي السنغال يومي 24 و 29 مارس المقبل حيث يحتاج اللاعب إلى فترة راحة وتأهيل تمتد حتى شهر إبريل المقبل.

كيروش يفكر في البدائل

وسيغيب مدافع الأهلي المصري، محمد عبدالمنعم عن ذهاب الدور النهائي من تصفيات المونديال أمام السنغال يوم 24 مارس بسبب تراكم البطاقات، مما يجعل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش يفكر في الاعتماد على محمد هاني مدافع الأهلي المصري في مركز المساك، والاعتماد على أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي المصري في مركز المدافع بدلًا من حجازي.

وكان حجازي غاب عن مباراتي نصف نهائي ونهائي كأس أمم إفريقيا أمام منتخبي الكاميرون والسنغال في مطلع فبراير الجاري بسبب الإصابة.