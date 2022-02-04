قال أخصائي العلاج النفسي منصور العسيري: إن ما يقارب الـ30% من المجتمع السعودي مصاب بـ القلق، وأن الأمل هو الوسيلة الصحيحة لتجنب ذلك.

فيديو | منصور العسيري: 30% من المجتمع السعودي مصاب بالقلق والأمل الوسيلة الصحيحة لتجنب ذلك#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Rq31IqvZj3

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 4, 2022

القلق يسيطر على ثلث السكان:

وأضاف العسيري، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أنه بناء على المسح الوطني الذي تم في عام 2019، وجدوا أن 30% من المجتمع السعودي، لديهم مرحلة ما من مراحل الاضطراب النفسي، أي حوالي ثلث السكان، وأكثر هذه الاضطرابات هو اضطراب القلق.

ولفت أخصائي العلاج النفسي إلى أن 80% ممن يعانون القلق من نسبة الـ30% لا يطلبون العلاج، ولكن فقط 5% هم من يطلبون العلاج.

وأشار العسيري إلى أن القلق يبدأ في التحول إلى مرض نفسي حينما تختلف نظرة الفرد إلى نفسه، ويبدأ معدل إنتاجه في العمل يقل وعلاقاته الاجتماعية تتأثر، وعدم القدرة على التركيز والنوم المتواصل لساعات طويلة.

الأمل هو العلاج:

ونصح أخصائي العلاج الطبيعي، الذين يعانون من القلق واضطراب الشخصية بضرورة البحث عن علاج، مطالبًا المحيطين بالأشخاص أصحاب الأمراض النفسية بضرورة الإحاطة بهم وطمأنتهم حتى يتخلصوا من أزماتهم النفسية.

وأكد منصور العسيري أن الأمل هو أفضل علاج لمن يعاني من القلق باستمرار، حيث اكتشف العلماء أن الأشخاص الذين لديهم أمل في الغد بأنه سيكون أفضل من اليوم تقل ضغوطاتهم.