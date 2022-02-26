يبدو أن الانتقادات التي وُجهت للحكم الجزائري مصطفى غربال بسبب طريقة إدارته لـ مباراة الهلال والنصر في ربع نهائي كأس الملك يوم الاثنين الماضي، ستدفع إدارة مسلي آل معمر لاتخاذ قرارًا مهم حول كيفية استقطاب الحكام الأجانب لمباريات العالمي بالفترة المقبلة.

كيفية استقطاب الحكام الأجانب

وقد تركز إدارة العالمي على استدعاء الحكام في المباريات المصيرية والمهمة فقط للفريق في بطولة دوري المحترفين مع العلم أن إدارة أصفر العاصمة أنفقت ما يقرب من 3 ملايين ريال لاستقطاب الحكام الأجانب في الموسم الحالي.

العالمي في الوصافة

ويتواجد العالمي في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة.

يذكر أنه من المتوقع استقطاب النصر لحكام أجانب فقط في مباراة الهلال يوم الخميس المقبل في بطولة دوري المحترفين، كون العالمي صاحب المباراة وسوف تُقام على أرضه في ملعب مرسول بارك.