يقيم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل يوم الأربعاء الموافق 8/ 7/ 1443هـ، أمسية وطنية بعنوان “الذاكرة الوطنية من التأسيس إلى الرؤية” يقدمها الكاتب والباحث بندر بن عبدالرحمن بن معمر.

دعوة للحضور:

ووجه رئيس النادي الأدبي بحائل، الدكتور نايف المهيلب، الدعوة للجهات الحكومية والأهلية والمثقفين والإعلاميين لحضور هذه المناسبة الوطنية الاستثنائية في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

وتوقع رئيس النادي أن يكون لهذه الندوة مداخلات وحضور جماهيري تفاعلًا مع هذه المناسبة العزيزة على الجميع وهي يوم التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود، وعلى يد مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متمنين لهذا الوطن الأمن والرخاء والازدهار.

يوم التأسيس:

يذكر أن يوم التأسيس صدر بالأمر الملكي الكريم رقم أ/ 371 وتاريخ 24/ 6/ 1443هـ ، ويأتي هذا اليوم اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ، مرورًا بالدولة السعودية الثانية، ووصولًا إلى العهد الميمون في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورؤية المملكة 2030 وما تحملهُ من طموحات وآمال، والتي تأتي تتويجًا لهذا الإرث السياسي العتيق.