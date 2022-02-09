أظهرت النتائج المالية لشركة أسمنت القصيم تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 29.67% في 2021، إلى 295.27 مليون ريال، مقارنة بنحو 419.84 مليون ريال أرباح العام 2020.

سبب انخفاض صافي الربح:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى الانخفاض في كمية وقيمة المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات، على الرغم من الانخفاض في مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية.

ارتفاع الإيرادات الأخرى:

ولفتت أسمنت القصيم إلى أن من أسباب الانخفاض في صافي الربح كذلك رغم الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية، الارتفاع في الإيرادات الأخرى.