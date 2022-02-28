التقى أمين عام جمعية أسر التوحد، أريج المعلم، مع أسر ذوي التوحد في جلسة بعنوان “تحديات ومخاوف الأسر في دمج أبنائهم وبناتهم في المجتمع”.

لقاء سعادة أمين عام الجمعية أ. أريج المعلم @areejalmuallem بعنوان (تحديات ومخاوف الأسر في دمج ابنائهم وبناتهم في المجتمع)

مع أسر ذوي #التوحد 🧩

ضيافة جورميه كَافي @gourmetcafe0

وتغطية تروايديا @trueideasa #مسؤلية_اجتماعية#الأسرة_بناء_واستقرار pic.twitter.com/AeAIkCeyl5 — جمعية أسر التوحد – Society Of Autism Families (@saforgsa) February 27, 2022

محاور عديدة:

وجاءت الجلسة بضيافة جورميه كافي، وتغطية من تروايديا، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لجمعية أسر التوحد على موقع تويتر، حيث تم مناقشة العديد من المحاور التي تستهدف لتحقيق أهداف الجمعية على المديين القصير والبعيد.