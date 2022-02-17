أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عدم حضور الجماهير مباراة الهلال ضد الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ما أثار غضب مسؤولي النادي السوداني.

الهلال ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الأهلي المصري، يوم غد الجمعة عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي السوداني قد أعلن بالأمس عن تلقيه خطابًا من الكاف يسمح بحضور 15 ألف مشجعًا لمباراة الهلال ضد الأهلي المصري، قبل أن يتم الإعلان عن غياب الجماهير رسميًا.

الهلال السوداني غاضب من غياب الجماهير

وأبدت لجنة تطبيع النادي السوداني غضبها الشديد من قرار الكاف، وأكدت عقد اجتماع طارئ، اليوم الخميس، لمناقشة قرار منع حضور الجماهير مباراة الهلال ضد الأهلي، في ظل الحصول على الموافقة الأمنية وكافة الضمانات.

وأكد المتحدث الرسمي لنادي الهلال السوداني، هيثم السوباط رفضهم التام لقرار الكاف بعدم حضور الجماهير أمام الأهلي المصري، مشددًا على أن الموقف قد يتغير قبل انطلاق المباراة بساعات.

ولفت السوباط خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني لن يخوض المواجهة في حالة عدم تنفيذ مطالبهم بحضور الجماهير، مشيرًا إلى أنه في حالة تواجدهم بالمدرجات سيفوز على الأهلي المصري.