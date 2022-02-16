أوضحت استشارية علم النفس الإكلينيكي الدكتورة عبير خياط، أسباب قلة النوم لدى السعوديين.

سهر ونشاط اجتماعي:

وأكدت خياط، خلال حوار إلى إذاعة الرياض، أن النوم أساسي للحياة ويختلف التعامل معه وفق ثقافة المجتمع ونشاط كل إنسان، موضحةً أن طريقة حياة المواطنين تختلف حيث انتشار السهر وتوسع النشاط الاجتماعي في ساعات الليل وطريقة الحياة المتوافقة مع ذلك النمط.

ساعات النوم المطلوبة:

ولفتت الاستشارية إلى أن أسباب قلة النوم هي انتشار شرب القهوة التي تعد منبهًا، حيث يتناولها البعض بوقت متأخر من اليوم، فضلًا عن زيادة معدل الصخب، مشددة على أن الجسم يحتاج إلى النوم يوميًّا بمعدل يتراوح من 6 إلى 9 ساعات (للبالغين) و12 ساعة (للأطفال الأقل عمرًا من 5 سنوات).