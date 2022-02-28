نقل الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأسرة زامل مناحي آل راجح الشهراني (رحمه الله)، الذين تنازلوا عن قاتل ابنهم لوجه الله دون شرط أو طلب.

جاء ذلك خلال استقبال أمير عسير لوكيل الأسرة، محمد بن زامل آل راجح، في مكتبه بديوان الإمارة.

تأصيل لمعاني الدين الإسلامي الحنيف:

وأكد رئيس لجنة إصلاح ذات البين: “أن التنازل الذي قدمته الأسرة ووالدتهم لوجه الله، هو تأصيل لمعاني وقيم الدين الإسلامي الحنيف، ومثال حي يُقتدى به لما سعت إليه القيادة الرشيدة منذ تأسيس هذا الكيان العظيم على يد المغفور له الملك عبدالعزيز- رحمه الله-، في إرساء السلم المجتمعي وإصلاح ذات البين”.

شكر وامتنان:

بدوره رفع وكيل أسرة آل راجح، عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وأمير منطقة عسير، مؤكدًا أن ذلك ليس غريبًا على القيادة الرشيدة والتي تحرص دائمًا على تلمس احتياجات المواطنين والوقوف إلى جانبهم في كافة المناسبات والأحداث بما يؤكد تلاحمها مع المواطنين.

تفاصيل التنازل:

وتعود تفاصيل تنازل الأسرة عن قاتل ابنهم عندما أجارت والدة المتوفى القاتل، وأمرت أبناءها بعدم التعرض له، حتى قامت بتسليمه للشرطة ثم أعلنت التنازل والعفو عنه لوجه الله تعالى دون شرط، مجسدة أنبل معاني الإنسانية وكتم الغيظ والإحسان لجارها الذي قتل ابنها.