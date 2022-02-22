تتقدم أسرة تحرير صحيفة “المواطن” بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى الذي يوافق اليوم 22 فبراير.

وبهذه المناسبة تستذكر “المواطن” جهود أئمة وملوك الدولة السعودية على مدى 3 قرون والتضحيات في بناء الوطن منذ عهد الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، وهي ذكرى فخر واعتزاز بالعمق التاريخي والتلاحم الوطني والاصطفاف الشعبي خلف القيادة لمواصلة رحلة البناء والتنمية لتحقيق رؤية 2030.