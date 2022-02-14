ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متجهة نحو أعلى مستوياتها في 7 سنوات وسط مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

عقود خام برنت

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش بزيادة 1.29 دولار (1.4 %)بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولار.

وارتفع الخام الأمريكي 1.49 دولار (1.6 %) إلى 94.59 دولار للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.92 دولار.

توقعات بـ100 دولار للبرميل

وأدت تصريحات أمريكا بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا لاهتزاز أسواق المال العالمية.

وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا “إذا حدث تحرك للقوات فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل بكل سهولة”. وأضاف “ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة”.