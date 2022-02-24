ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بنسب تتجاوز 6%، مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملاً حاسماً من روسيا، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

برنت يزيد:

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 6.54% لتصل إلى 103.17دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي نايمكس تسليم أبريل بنسبة 6.26% لتصل إلى 97.87 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة روسية عن بوتين القول، إن المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية مسألة وقت فقط.

الرئيس الروسي أضاف: “روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا”، داعيا أوكرانيا لـ”وضع السلاح”، ومشدداً بالقول إن توسع حلف الأطلسي أكثر، واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.