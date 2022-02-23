في ليلة طربية استثنائية، أحيت المطربة الكبيرة أصالة نصري والفنان رامي جمال حفل يوم التأسيس السعودي في واحدة من أجمل حفلات موسم الرياض التي نظمتها شركة بنش مارك على مسرح أبو بكر سالم، بحضور أكثر من 6 آلاف من محبي الطرب والموسيقى.

إطلالة مميزة من أصالة:

وشهد الحفل صعود المطربة أصالة بإطلالة مميزة على المسرح في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وسط استقبال حافل من الجماهير، حيث وجهت الفنانة تحية إلى الجمهور السعودي على تواجده اليوم رغم الزحام الشديد.

ووجهت أصالة الشكر للسعودية والجمهور السعودي قائلة: ” كل سنة والسعودية بألف خير، الله يدوم عليها الأمن والأمان، والله يحفظ ملكنا وأمرائنا وأرضنا” مضيفة: ” تعيش السعودية وهي الحاضن والآمن للجميع”.

كما وجهت أصالة الشكر لشركة بنش مارك ولرئيس مجلس إدارتها زكي حسنين، والمدير التنفيذي للشركة محمد زكي حسنين، على التنظيم الرائع للحفل قائلة: “كل شيء في الحفل مرتب، أنا مع بنش مارك بنسى كل شيء أركز في الغناء فقط”.

تفاعل الجمهور:

وغنت أصالة باقة من أجمل أغنياتها مع تفاعل كبير مع الجمهور، حيث غنت 16 أغنية، أبرزها: “اشتقت لك، أنا عمري، روح نجدية، تقول تبغاني، عقوبة، الحقيقة، غمض عيونك، الصورة، دخيل الله، حنين، اتحبني” واختتم أصالة حفلتها بأغنية “عاش سلمان” مع تفاعل هائل من الجمهور.

كما غنى رامي جمال باقة من أجمل أغنياته وسط حضور أكثر من 6 آلاف من محبيه، حيث غنى أكثر من 12 أغنية، أبرزها: ” سقف سقف، سيبه، عرفتوا ليه، اوعديني، اللي مشيو، إلا الحزن، ما تظلمنيش، فقت متأخر، دي العيون، من كتير، مات الفات” وغيرها من الأغاني التي استمرت على مدار ساعة ونص.

سعادة بالجمهور السعودي:

وأعرب المطرب المصري رامي جمال عن سعادته بتواجده بين الجمهور السعودي في حفل يوم التأسيس الذي نظمته شركة بنش مارك على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض في نسخته الثانية.

وقال رامي جمال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء الحفل: “سعدت اليوم بالتواجد على مسرح أبو بكر سالم بين جمهوري، وفخور جدا بالتواجد في يوم التأسيس السعودي وهي مسؤولية كبيرة أن تتزامن حفلتي مع يوم وطني مهم، وكنت أتمنى تجهيز أغنية وطنية خاصة بهذا اليوم” مضيفا: ” أوعدكم بتحضير أغنية وطنية سعودية خلال الأيام القادمة.

وأضاف رامي جمال: أتوجه بالشكر لهيئة الترفيه على الدعم الكبير للفنانين والمطربين في كافة أنحاء الوطن العربي، وأجدد الشكر لشركة بنش مارك على التنظيم الرائع وحسن الضيافة والاستقبال” مشيدا بالقفزة الفنية الكبيرة التي أحدثتها المملكة في قطاعات الفن والموسيقى والترفيه.

وأشاد رامي جمال بالجمهور السعودي على حسن تذوقه للفن والموسيقى قائلا: الجمهور السعودي خريج معهد الموسيقى العربية وسعيد جدا بالتواجد مع هذا الجمهور الرائع.

استعدادات مكثفة:

وشهد مسرح أبو بكر سالم خلال الحفل استعدادات مكثفة من قبل شركة بنش مارك بسبب الإقبال الكبير على الحفل لتسهيل دخول الجمهور وفق الإجراءات الاحترازية واقتصر الدخول على الأفراد مكتملي التحصين وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا “محصن”، مع تطبيق عمليات التباعد الاجتماعي بين مقاعد الجماهير.