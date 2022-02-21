أعربت وكيل وزارة الرياضة للتخطيط الإستراتيجي والاستثمار، أضواء العريفي، عن سعادتها بالبداية المميزة لمنتخب السعودية لكرة القدم للسيدات بعد تجاوزه لنظيره سيشل في أول مباراة دولية.

أضواء العريفي تشيد بانطلاقة أخضر السيدات:

وقالت أضواء العريفي عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف مبروك.. أول مباراة، وأول فوز؛ بداية رائعة ومثالية لأخضرنا دوليًّا.. منتخب يصنع التاريخ في كرة القدم النسائية”.

وشهدت مباراة أخضر السيدات ضد سيشل، حضور أضواء العريفي وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمياء بن بهيّان، بالإضافة إلى عدد من منسوبي السفارة السعودية بالمالديف.

المنتخب يفوز على سيشل بثنائية:

ولعبت السعودية ضد سيشل على الملعب الوطني في المالديف، وانتهت المباراة بتحقيق الأخضر لفوز هام بهدفين دون رد في بداية مشواره الدولي رسميًّا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية لكرة القدم للسيدات بقيادة الألمانية مونيكا ستاب، منتخب المالديف يوم 24 من شهر فبراير الجاري في مدينة ماليه، وذلك تمهيدًا لدخول الأخضر في التصنيف الشهري الجديد لـ”فيفا”.