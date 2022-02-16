يدخل الفريق الكروي الأول بـ الهلال، مباراة الغد أمام جاره الشباب في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأفضلية كبيرة في تاريخ مواجهات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وخاض الفريقان 27 مباراة في تاريخ دوري المحترفين، حيث فاز الهلال في 15 لقاء، بينما فاز الشباب في 4 مباريات، وتعادل الفريقان في 7 مباريات.

توقيت مباراة الهلال والشباب:

وسيواجه زعيم آسيا، نادي الشباب غدًا على ملعب “الملز” في تمام التاسعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة.

ويترقب جمهور نادي الهلال، أداء الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك عند مواجهة نادي الشباب في ديربي الرياض غدًا في جولة يوم التأسيس من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، قد اعتمد تسمية الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين بـ بجولة يوم التأسيس.

3 مباريات مؤجلة لـ الهلال دوريًّا:

لاعبو الزعيم يسعون لمصالحة الجماهير الزرقاء بالفوز غدًا في الديربي على الشباب الذي ينافس الاتحاد على لقب دوري المحترفين، مع العلم بوجود 3 مباريات مؤجلة لـ الهلال بسبب مشاركته مؤخرًا في مونديال الأندية.