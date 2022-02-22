نشرت وزارة الدفاع اقتباسًا من إحدى كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن يوم تأسيس المملكة.

عمق تاريخي مهم جدًّا:

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما نشرت الدفاع على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: لدينا عمق تاريخي مهم جدًّا، موغل بالقدم ويتلاقى مع الكثير من الحضارات. الكثير يربط تاريخ الجزيرة العربية بتاريخ قصير جدًّا والعكس أننا أمة موغلة في القدم.

يوم التأسيس:

وشهدت مدن المملكة اليوم الثلاثاء العديد من الفعاليات التي تُقام احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها، منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هــ، الموافق 1727م، حتى اليوم.