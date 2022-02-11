دائمًا تمتاز مباريات الاتحاد والنصر بالإثارة والقوة وذلك على هامش مباراة الغد التي تُقام بين الفريقين في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الخماسية حاضرة في كلاسيكو الاتحاد والنصر

وشهد الكلاسيكو طوال تاريخه الفوز بنتائج كبيرة منها خماسية، حيث فاز الاتحاد بخماسية لهدف في عام 2008، ثم في نفس العام فاز الاتحاد مجددًا برباعية دون رد.

وفي 2016، فاز النصر على الاتحاد بخماسية دون رد، كذلك سجل النصر من قبل في شباك الاتحاد 45 هدفًا، بينما سجل الاتحاد 44 هدفًا.

توقيت مباراة الاتحاد ضد النصر

وتُقام مباراة الجمعة في الجولة الـ20، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره النصر عند الساعة 8:20 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقبل مواجهة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.