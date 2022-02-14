أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وصول عدد زوار موسم الرياض إلى 11 مليون زائر منذ انطلاقته في 20 أكتوبر الماضي.

وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الشخصي في “تويتر”: “‏بدعم وتخطيط من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله.. تجاوز عدد زوار ‎موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر”.

إجمالي عدد الحضور

وبلغ إجمالي عدد الحضور 11 مليوناً و875 زائراً، منهم أكثر من مليون زائر عدد الحضور الدولي، و1.6 مليون عدد الحضور من داخل المملكة، و8.3 مليون زائر عدد الحضور من داخل الرياض.

السياح من 125 دولة

وبلغ عدد السائحين من 125 دولة حول العالم كالتالي:

من روسيا 8227 سائحاً، كندا 7332 سائحاً، فرنسا 8815 سائحاً، بريطانيا 20104 سائحين، وأمريكا 22532 سائحاً”.

توفير آلاف الوظائف

أما عن حجم التوظيف ضمن فعاليات موسم الرياض فتمثلت في مشاركة أكثر من 1255 شركة، ووصل عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة أكثر من 150 ألف وظيفة.

الجدير بالذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 انطلقت في نسختها الثانية، يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون.