واصل نجم النادي الأهلي، المقدوني إزغان أليوسكي تألقه اللافت هذا الموسم؛ ليتصدر قائمة مميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قائمة اللاعبين الأكثر تنفيذًا للعرضيات

ويتصدر أليوسكي قائمة أكثر اللاعبين تنفيذًا للعرضيات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 149 عرضية، يليه نجم فريق أبها، التونسي الدولي سعد بقير بـ130 عرضية.

وجاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، يوسف الجبلي في المركز الثالث برصيد 117 عرضية، ثم لاعب فريق الاتفاق، سعد المولد بـ116 عرضية، يليه نجم نادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا بـ114 عرضية.

ترتيب الدوري قبل الجولة الـ22

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ22، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 48 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الشباب، ثم النصر بـ40 نقطة، يليه الهلال بـ34 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ثم أبها بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيحاء، وحل الرائد ثامنًا بـ26 نقطة، يليه النادي الأهلي برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح بـ24 نقطة.

ويقع التعاون في المركز الـ12 برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيصلي، ثم الاتفاق بـ20 نقطة، يليه الباطن بـ19 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 نقطة.