صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالفرق الميدانية ببلدية المسفلة الفرعية (6) أطنان من الفواكة والخضار المشكلة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمعروضة بطرق عشوائية وفي بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، كما صادرت طنين من الخردوات والملابس المستعملة المعروضة بصورة عشوائية ، وأُتلفت على الفور وفق الطرق النظامية.

وأشارت الأمانة أن الفرق الميدانية بالبلديات الفرعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تقوم بتكثيف حملاتها على باعة المتاجر المتنقلة، وذلك في إطار جهودها لمُكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

حملات رقاية على المحلات الغذائية

ونفذت الفرق الرقابية التابعة لبلدية العتيبية الفرعية حملة رقابية على المحلات الغذائية لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية اللازمة وضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة وحماية المستهلكين، وأسفرت عن رصد العديد من المخالفات منها تخزين المواد الغذائية والتجهيزات داخل المنشأة وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحيحة, إضافةً إلى سوء حفظ المواد الأولية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات.

كما نفذت الفِرق الرقابية في قسم الأسواق التجارية التابعة لبلدية العتيبية الفرعية حملة على باعة المتاجر المتنقلة ضبطت خلالها العديد من المخالفات وصادرت (788) كجم من الخضروات والفواكة المتنوعة، وجرى تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من صلاحيتها، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكَّدت الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية بصفةٍ مستمرة في المواقع المخالفة مع عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين وذلك من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية التابعة للبلديات, داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو من خلال وسائل التواصل الرسمية ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

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