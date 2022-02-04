دخلت عملية إنقاذ الطفل ريان، مساء الجمعة، أخطر مراحلها، بحسب ما أكد رئيس فرق الإنقاذ على الأرض في منطقة أغران القريبة من مدينة شفشاون شمال المغرب.

ومرت حتى الآن أكثر من 72 ساعة على الطفل ريان أورام الذي شغل العالم أجمع، ولا تزال عملية إنقاذ الصغير مستمرة، حيث دخل 3 رجال إنقاذ لإخراجه، فيما تفصلهم عنه 5 أمتار فقط، وفق وسائل إعلام مغربية.

توصيل أنابيب خرسانية:

وتم توصيل أنابيب خرسانية إلى موقع الحفر، فيما تواصل فرق الإنقاذ المغربية حسابات الحفر اليدوي للوصول إلى موقع الطفل.

وتسببت انهيارات جزئية في مكان عمليات الحفر في تعليق عملية إنقاذ الطفل ريان بعض الوقت.

من جهته، أكد الهلال الأحمر مجددًا أنه يواصل تقديم الأكسجين باستمرار للصغير العالق في البئر الجافة منذ مساء الثلاثاء.

جهود الإنقاذ تتواصل:

يذكر أن جهود فرق الإنقاذ لانتشال الصغير كانت واجهت في وقت سابق انجرافًا بسيطًا للتربة، على الرغم من مشاركة خبراء ميدانيين مختصين فيها.

ويسعى المنقذون للنفاذ من هذا النفق الموازي لإنقاذ الطفل العالق في البئر الجافة التي يصل عمقها إلى 32 مترًا.

يذكر أن الطفل ريان، خمس سنوات، كان قد سقط بشكل عرضي ليل الثلاثاء في هذه البئر الضيقة جدًّا، والتي يصعب النزول فيها.

فيما أثارت قصته اهتمامًا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وترقبًا كبيرًا لعمليات الإنقاذ، إذ تصدر وسم “أنقذوا ريان” قائمة المواضيع الأكثر تداولًا في المغرب.