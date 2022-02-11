وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسومًا يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية.
تعويض أسر ضحايا الهجمات الإرهابية:
وبحسب بيان للبيت الأبيض فإن الأصول الأفغانية المحفوظة في حسابات البنوك الأمريكية ستحول إلى صندوق ائتماني خاص في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك.
وأضاف البيت الأبيض أنه من المفترض أن يتم استخدام نصف هذه الأموال في المستقبل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني بعد قرار المحكمة ذي الصلة.
في الوقت نفسه، سيبقى مبلغ 3.5 مليار دولار في الولايات المتحدة وسيُستخدم لتعويض أسر ضحايا الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر 2001.
عجز البنك المركزي الأفغاني:
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة: إن لدى المنظمة نحو 135 مليون دولار في بنك في أفغانستان، لكنها غير قادرة على استخدام المال؛ لأن البنك المركزي الذي تديره حركة طالبان لا يستطيع تحويله إلى العملة المحلية.
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