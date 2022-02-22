أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين.

عقوبات ضد روسيا:

وتابع بايدن: نسعى لأن تكون العقوبات تستهدف الاقتصاد الروسي، وهذه بداية غزو روسي لأوكرانيا، روسيا تحركت دون شك الآن ضد أوكرانيا بإعلانها الاعتراف بدولتين مستقلتين.

وأضاف: روسيا ستدفع ثمنًا أغلى إذا استمرت في سلوكها العدواني، وتم فرض عقوبات على كيانات وعائلات روسية.

وعقب خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أعلن فيه أنه سيرسل قوات لدعم منطقتي دونيتسك ولوغاستك شرق أوكرانيا اللتين أعلن استقلالهما، قال شاهد من رويترز اليوم الثلاثاء: إن قافلة عسكرية تضم أكثر من 100 شاحنة تحمل جنودًا شوهدت وهي تتجه صوب الحدود الأوكرانية في منطقة بيلجورود الروسية.

إجلاء دبلوماسي:

في الأثناء، أعلنت روسيا الثلاثاء أنها ستجلي دبلوماسييها من أوكرانيا قريبًا “لحماية أرواحهم” بعدما أذن مجلس الاتحاد للرئيس فلاديمير بوتين بإرسال الجيش إلى الخارج.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان “من أجل حماية أرواح (الدبلوماسيين) والحفاظ على سلامتهم، قررت القيادة الروسية إجلاء موظفي البعثات الخارجية الروسية في أوكرانيا، وهي خطوة ستنفذ في المستقبل القريب”.