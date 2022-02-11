طلبت كل من بريطانيا وأمريكا من رعاياهما مغادرة أوكرانيا فورًا، فيما تشير توقعات إلى أن الغزو الروسي أصبح وشيكًا للغاية.

روسيا تحشد قواتها:

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: لدينا درجة تخوف عالية من المعطيات حول التهديد الروسي بغزو أوكرانيا وتابع : نتوقع أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيبدأ بقصف جوي يتبعه اجتياح بري.

وتابع أن روسيا لديها كل القوات اللازمة على الحدود لغزو أوكرانيا، وأضاف أن الجنود الأمريكيين في شرق أوروبا لن يخوضوا الحرب في أوكرانيا أو ضد روسيا.

وحدة الغرب والناتو:

وأوضح أن الغرب أكثر وحدة والناتو أكثر قوة من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن روسيا ستواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة إذا اجتاحت أوكرانيا.