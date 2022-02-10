نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد.

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة خاصة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من تلك المناطق.

سحب رعدية:

وبحسب تقرير الأرصاد، تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.