دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، في الإمارة، اليوم، مبادرة الأسرة بناء واستقرار التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بعرعر “ألفة”، وعدد من الجهات الحكومية.

وتستهدف المبادرة التعريف بنظام الحماية الأسرية، ونشر الوعي بأهمية دور الأسرة.

وألقى مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خالد الرميخاني، كلمة الجهات المشاركة في حفل أقيم بهذه المناسبة، أكد فيها أهمية المبادرة في تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والأهلية، وترسيخ دعائم الأسرة وبناء دور إيجابي في حياه أفراده، وتحقيق مصلحتها والمحافظة على تماسكها من خلال البرامج النوعية.

مراحل تنفيذ المبادرة:

إثر ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن مراحل تنفيذ المبادرة التي تتضمن الحملة الإعلامية وتستهدف جميع شرائح المجتمع لإيصال رسائل أسرية بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ منتدى الأسرة “بناء واستقرار” الذي يستمر لمده ثلاثة أيام، وتقدم خلاله ورش عمل تخدم أهداف المبادرة.

وتشتمل المرحلة الثالثة على البرامج الموجهة التي تستهدف استقرار وبناء الأسرة من خلال مشاركة عدد من الجهات في القطاع غير الربحي.

توقيع اتفاقيات التعاون:

من جانب آخر، شهد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية توقيع اتفاقيات التعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكل من جمعية التنمية الأسرية بعرعر “ألفة” والإدارة العامة للتعليم، والمديرية العامة للشؤون الصحية، واتفاقية أخرى بين جمعية التنمية الأسرية بعرعر “ألفة” والمديرية العامة للشؤون الصحية.

وتستهدف الاتفاقيات تقديم برامج وخدمات نوعية لخدمة الأسرة، وغرس المفاهيم والقيم الشرعية المبنية على الموضوعية والشفافية وتقديم الحلول العلمية والعملية للمشكلات المجتمعية والنفسية والتربوية للوصول لأسرة مطمئنة ومجتمع فاعل، كما تستهدف تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع، وتنفيذ البرامج التنموية والأسرية الموجهة إلى الطلاب في التعليم العام، ودراسة الأسباب المؤدية إلى مشكلة العنف الأسري في المنطقة ووضع تصور لعلاجها والوقاية منها، وكرم سموه في نهاية الحفل مؤسسة سليمان الراجحي.