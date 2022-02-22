رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل وزارة التعليم بمناسبة يوم التأسيس في مقر الوزارة بالرياض.

وكان في استقبال سموه ، معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وعدد من مسؤولي الوزارة.

وفور وصول سموه اطلع على عرض يحكي تاريخ تأسيس الدولة السعودية عام 1727م.

فخر واعتزاز:

وقال سموه في تصريح صحفي : “أنا سعيد بحضور هذه المناسبة مع أبناءنا الطلبة وبناتنا الطالبات وحقيقةً نحن في هذة المناسبة نعتز و نفخر بهذا الوطن الذي أُسس على منهج سليم .. ومضت هذه القرون وهذه السنين بخير و سلام والحمدلله على ذلك وصولاً إلى هذا العهد الميمون في ظل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- وأتمنى إن شاء الله أن يجعل هذا الوطن دائماً شامخاً”.

وبدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عُرض فيلم يحكي تاريخ تأسيس الدولة السعودية وماوصلت إليه.

بعدها ألقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كلمة قال فيها :”يسرني في هذا اليوم الأشم أن أقف أمامكم محتفياً بكل فخرٍ واعتزازٍ بيوم تأسيس الدولة السعودية، وبهذه المناسبة الوطنية الغالية نستحضر كلمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودــ حفظه الله ــ التي تُكتب بمداد من نور .

عمق تاريخي مهم جدًا:

وأضاف : ” لدينا عمق تاريخي مهم جداً، موغل في القدم ويتلاقى مع الكثير من الحضارات”، مقدماً شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز على حضوره وتشريفه لهذه المناسبة، منوهاً بأن استذكار يوم تأسيس هذا الكيان الشامخ ــ قبل أكثر من ثلاثة قرون ــ له أهميةٌ بالغةٌ في ربط حاضر المملكة بماضيها، وإبراز عمقها التاريخي، والعودة بالذاكرة إلى أولئك الرجال الذين بذلوا الغالي والنفيس وضحوا بأنفسهم من أجل أن تنعم هذه البلاد بالأمن والأمان والرقي والازدهار كما نشهده اليوم في ظل قيادتنا الرشيدة – أعزها الله-.

وأشار آل الشيخ إلى أن ذكرى التأسيس تستحضر معها تميّز الدولة السعودية بالفكر المعتدل منذ عهد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-، مبيّناً أن المتتبع لخطب الأئمة والملوك يجد هذا البعد حاضراً بيننا اليوم.

وتضمن الحفل إقامة معرض بالمنجزات التعليمية ومشاركة الطلاب والطالبات، إضافةً إلى تقديم أوبريت فني عن ملحمة التأسيس بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات في تعليم الرياض.