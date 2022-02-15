رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم , حفل افتتاح الملتقى الرابع للجان شباب المنطقة التي تنظمها اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية في الإمارة بالتعاون مع جامعة دار العلوم.

ملتقى شباب الرياض

وعند وصوله عزف السلام الملكي ثم ألقى سموه كلمة خلال الحفل المعد لهذه المناسبة قال فيها ” نلتقي اليوم وكلنا أمل وطموح أن نحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – نحو تحقيق ما نصبوا إليه جميعاً وفق توجيهاتهم الكريمة”.

وأضاف “الشباب أهم الأمور في هذا الوطن واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – بالغ وكبير لهم ولذلك علينا أن نواكب هذا الاهتمام ونبذل جهدنا في العمل وأن نكون عند حسن الظن ونهيئ الجو المناسب للشباب والشابات”.

ونوه سموه بالدور الفاعل للجنة النسائية للتنمية الاجتماعية بالإمارة متمنياً للجميع التوفيق في جهودهم وعطائهم.

دعم الشباب

من جانبه نوه مدير جامعة دار العلوم الدكتور خالد الحمودي بالدعم الذي يحظى به شباب وشابات المنطقة من سمو أمير الرياض.

بعدها بدأت جلسات الملتقى بمشاركة العديد من المتخصصين تناولت رؤية المملكة 2030 “رؤية الشباب”، وحوكمة اللجان الشبابية، ولجان الشباب والشراكات، والتعليم والتطوير، بالإضافة إلى واقع اللجان الشبابية، كما اشتمل الملتقى على ورش عمل ومعرض مصاحب.

ثم كرم سمو أمير المنطقة جامعة دار العلوم، ورؤساء اللجان العاملة ومديري الجلسات.

يذكر أن الملتقى يهدف إلى الإسهام في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة للاهتمام بالشباب والإسهام في تنفيذ خطة مجلس منطقة الرياض فيما يتعلق بجهود النهوض بالشباب في المنطقة وكذلك إتاحة المجال من أجل تمكين الشباب للإسهام في برامج التنمية والحراك التنموي في منطقة الرياض.