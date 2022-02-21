بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية توقيع عدد من الاتفاقيات لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الاثنين، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد الزامل.

أمير الشرقية يشيد بدور الجمعيات الخيرية

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بما تقدمه الجمعيات الخيرية من خدمات لمستفيديها لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وجعلهم قادرين على إيجاد مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة بالتكامل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك الجهات المانحة والقطاع الخاص الذين يقدمون العون والمساعدة للجمعيات إذا كانت مشاريعهم نوعية ومدروسة وتصب في مصلحة المستفيد.

بناء قدرات جمعيات الأيتام

وألقى المهندس خالد الزامل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء كلمة شكر فيها سمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه لجمعية بناء، وعلى رعاية سموه لمبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام والتي تستضيفها المنطقة الشرقية بمشاركة قيادات أكثر من أربعين جمعية متخصصة في رعاية الأيتام على مستوى المملكة ومشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتبادل الخبرات بين القيادات واستفادة الجمعيات الناشئة من خبرات الجمعيات المتخصصة التي أصبح لديها من الخبرة لتقدم خدمات نوعية للأيتام المستفيدين.

ثم بارك سموه توقيع اتفاقيات شراكة بين الجمعية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لإجراء دراسة عن (الاحتياجات التنموية لتمكين مستفيدي الإسكان التنموي لجمعية بناء)، واتفاقية تعاون بين الجمعية ومجموعة المجدوعي لدعم الجمعية ماديًا وإعلاميًا من خلال عملائها، واتفاقية تعاون بين الجمعية والمنصة الوطنية للتبرعات(تبرع)، واتفاقية تعاون بين الجمعية وشركة أرامكس، ثم كرم سموه الداعمين وشركاء النجاح.