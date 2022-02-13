دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير الشرقية الرئيس الفخري لجمعية ترميم بديوان الإمارة، اليوم الأحد، فعالية ” ليالي ترميم ” التي تنظمها جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية.

وأشاد سموه بما تقدمه جمعية ترميم من مشاريع لإعادة تأهيل وترميم منازل الأسر الأشد حاجة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة والشركات المتخصصة والمنفذة لمشاريع الترميم لتوفير بيئة سكنية آمنة للأسر المستفيدة.

تدشين ليالي ترميم

وبارك سموه توقيع عشر اتفاقيات بين الجمعية وعدد من الشركات كما تم تكريم الداعمين لمشاريع الجمعية وبرامجها ورعاة فعالية ليالي ترميم.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد الخالدي إن فعالية ليالي ترميم تقام للعام الثاني على التوالي بعد نجاح النسخة الأولى، وتهدف إلى إطلاع أفراد المجتمع والشركات والمهتمين بشكل عام على دور الجمعية وأهدافها وبحث سبل التكامل مع هذه القطاعات في سبيل تحقيق أهداف الجمعية وخططها المستقبلية، كما قدم الخالدي الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومساندته لترميم، ومباركة سموه توقيع هذه الاتفاقيات النوعية هو استمراراً لهذا الدعم الذي نلقاه من سموه وما له من أثر بالغ على الخدمة التي نقدمها للمستفيدين والأسر الأشد حاجة.

توقيع 10 اتفاقيات

كما ألقى رئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم لمقاولات المحدودة الأستاذ عبد العزيز التركي كلمة الشركاء والداعمين، وعبر عن أهمية ودور القطاع الخاص في خدمة المجتمع وإحداث أثر مستدام على كافة المستفيدين من شرائح المجتمع.

وتم توقيع الاتفاقيات بمباركة سمو أمير المنطقة الشرقية حيث اشتملت الاتفاقيات، اتفاقية الرعاية الرقمية ورعاية التطوع لعام 2022 م مع شركة نسما وشركاهم، اتفاقية مع بنك البلاد شريك التنمية والتمكين 2022 م، اتفاقية شركة البواني شريك التوطين والتوظيف 2022، اتفاقية شركة شيفرون فيليبس السعودية (اس كيم ) شريك استراتيجي لليالي ترميم وشريك ترميم المنازل، شركة رتال العقارية شريك ترميم بيت خبرة 2022 م، شركة الراشد شريك مواد البناء 2022 م، مؤسسة سالم بالحمر الخيرية اتفاقية استثمار اجتماعي، شركة جنات للاستثمار العقاري اتفاقية استثمار اجتماعي، جمعية “إعلاميون ” شريك ترميم الإعلامي، شركة ميم فاء ألف للاستشارات الهندسية.

يذكر أن فعالية “ليالي ترميم” تتكون من أربع مناطق رئيسية، المنطقة الأولى هي ديوانية ترميم وأركان رعاة الفعالية وداعميها، والمنطقة الثانية هي معرض ترميم الداخلي الذي يوضح أثر مشاريع ترميم وقصص ملهمة لأسر تغيرت حياتها بعد ترميم منازلها، والمنطقة الثالثة هي مركز سمايا للتطوع الإسكاني وفيه عرض لأبرز مبادرات المتطوعين المتميزة وعرضاً لمنجزات التطوع في الأعوام السابقة ومركزاً لتدريب وتأهيل المتطوعين، بالإضافة إلى المنطقة الرابعة وفيها معرض للشركاء يسلط الضوء على مشاركتهم في مشاريع ترميم منازل الأسر الأشد حاجة والأثر النوعي العائد من هذه الشراكات.