أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ضرورة مضاعفة الجهود وتطوير البُنى التحتية لجميع المخططات، والحرص على الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية من سفلتة وكهرباء وتسوية وتصريف للسيول، التي تُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

جولة تفقدية:

جاء ذلك خلال جولة سموه التفقدية لمخطط حي الإسكان في محافظة رفحاء، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 14.784.359 مترا مربعا بتكلفة تبلغ 39 مليون ريال، ويضم ١٤٥٣ قطعة أرض ومدارس ومساجد ومرافق حكومية، و٤٤ قطعة استثمارية.

ووجه سموه بإعادة تأهيل مدخل الطريق الدولي وتهيئته بالشكل المناسب.