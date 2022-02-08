افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مبنى إدارة المرور الجديد بمحافظة رفحاء.

وفور وصول سموه أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، وتجوّل في أرجاء المبنى.

دعم قطاع المرور

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بما يلقاه قطاع المرور من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية ، مثنيًا على الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور وإدارة المرور بالمنطقة وما تقدمه من برامج توعوية في سبيل الحفاظ على السلامة المرورية، حاثًا قائدي المركبات على أهمية التقيد بأنظمة المرور حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

افتتاح مبنى مجمع رفحاء الطبي

كما افتتح سموه اليوم مبنى مجمع رفحاء الطبي الأهلي، ولدى وصول سموه قص الشريط إيذانًا بافتتاح المبنى، ثم أزاح الستار عن اللوحة التذكارية.

والتقى سمو أمير المنطقة بالطاقم الطبي والإداري، واطلع على بيئة العمل في جميع الأقسام بالمستشفى المنفّذ بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون ريال، مستمعًا لشرح موجز عن العيادات المتخصصة.