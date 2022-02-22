رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة يوم التأسيس للدولة السعودية الذي يعد مناسبة وطنية غالية على جميع أبناء الوطن ويؤكد رسوخ وثبات نظام الحكم في المملكة على مدى ثلاثة قرون، مبيناً أنه منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ وهي ترتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية، والحكم الرشيد، والتطوير التنموي، ليكون للمملكة الدور الكبير والمكانة العالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكد سموه، أن يوم التأسيس يحمل أهمية وعمقاً تاريخياً مشرفاً ومفصلياً، وتوثيقاً مستحقاً لتوعية الأجيال والأمم الأخرى بتاريخنا المشرف ولله الحمد بصفته يوثق مرحلة مهمة في تاريخ تأسيس المملكة.

وأشار إلى أن هذه الدولة – أعزها الله -، تمكنت خلال ثلاثة قرون حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – من تأسيس نظام حكم رشيد أسهم في تحقيق الازدهار والعدل والنماء، وأثمر عن مجموعة من التغيرات الإيجابية التي لا تحصى لبناء الإنسان والمكان.

وسأل سمو أمير منطقة القصيم، المولى عزَّ وجلَّ، أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش، وأن يديم على المملكة الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.