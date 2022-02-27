أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، الجزائري أمير سعيود، تفوقهم على التعاون خلال مباراة اليوم، مشددًا على أن فريقه كان يستحق الفوز.

أمير سعيود – لاعب #الطائي :#التعاون تفوق علينا بالكرات الثابتة، ولكننا في الكرات المرتدة افضل منهم، وتراجعنا في الدقيقة 70" كان بسبب جهد بدني على اللاعبين. #الطائي_التعاون#قنوات_SSC pic.twitter.com/yFsWIHbZxz

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 27, 2022

أمير سعيود يعلق على مباراة اليوم:

وتحدث أمير سعيود عن مباراة اليوم خلال تصريحاته للناقل الرسمي قائلًا: “كنا نستحق الفوز.. أضعنا بعض الفرص المحققة، ولكن هذه كرة القدم وارد تضييع الفرص”.

وتابع أمير سعيود: “التعاون تفوق علينا في الكرات الثابتة، كانت جميع فرصهم خطيرة جدًّا، لكن عملنا كما هو مطلوب.. والحصول على نقطة أمر جيد، أمامنا مباراة قوية أمام أبها في ملعبهم، يجب أن نركز عليها لتحقيق نتيجة إيجابية”.

تعادل الطائي ضد التعاون:

ولعب الطائي ضد التعاون اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الطائي إلى 26 نقطة في المركز التاسع.