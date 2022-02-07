سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير، عدداً من سكان الأحياء العشوائية مساكنهم الجديدة والتي سوف تصل بنهاية العام 2020م إلى 4781 وحدة سكنية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق ما وجه به الأمر الملكي الكريم.

وقال وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني في كلمة بالمناسبة” بدعم من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله وبتوجيهات من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعة من نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، انطلقت أعمال تنظيم الأحياء العشوائية بجدة، هذه المرحلة المهمة في تاريخ عروس البحر الأحمر، آخذة في الاعتبار الاهتمام بالإنسان والعناية به”.

تسيلم المساكن الجديدة

وأضاف “وفي هذا الصدد تضافرت جهود الدولة بمختلف قطاعاتها للتسهيل على سكان الأحياء العشوائية وتوفير متطلباتهم، وتحقيقاً لذلك تم تخصيص بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات التعويض للمواطنين من أزيلت مساكنهم في نطاق تلك الأحياء، كما عملت الجهات ذات العلاقة على تقديم خدمات إنسانية متنوعة شملت تقديم قرابة 69 ألف خدمة من أبرزها التسكين والذي شمل 720 أسرة ، ونقل العفش وتقديم الوجبات والدواء ومستلزمات الأطفال والتطوع ، واليوم تتواصل الجهود بتسليم سموكم الكريم الدفعة الأولى من الإسكان التنموي لــ 107 أسَر التي سوف تتوالى خلال العام الحالي 2022 لتصل إلى 4781 وحدة سكنية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق ما وجه به الأمر الملكي الكريم.



وختم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة كلمته بالقول “إن ما نشهده اليوم يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه قيادة هذه البلاد بمواطنيها وحرصها على توفير حياة كريمة لهم تضمن توفير خدمات تتم من خلالها مراعاة متطلبات العصر ، ولعلى هنا أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة والتي تعمل على مدار الساعة للارتقاء بالمكان وخدمة الإنسان في هذه المنطقة تحت توجيهات سموكم الكريم .”

عقب ذلك سلّم الأمير خالد الفيصل المستفيدين من سكان الأحياء العشوائية منازلهم .