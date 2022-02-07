وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتكريم المواطن علي صمان، وذلك نظير جهوده في تنظيف المرافق العامة بمركز الحريضة للمحافظة على المرافق العامة.

شكر وتقدير للمواطن علي صمان

وأعرب رئيس بلدية الساحل عائض المحجاني عن بالغ شكره وتقديره لما قام به المواطن من مساهمة فاعلة في تنظيف المرافق العامة بمركز الحريضة، والتي لاقت استحسان ورضا الجميع بعد انتشار مقطع فيديو للمواطن على منصات السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن هذا العمل للمحافظة على المرافق العامة هو سلوك حضاري راقٍ يعكس الأثر الإيجابي على الجميع، متمنيًا أن يكون ذلك مثالًا يحتذى به، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من التكريم هو تقديم رسالة شكر وتقدير له لما قام به المواطن من سلوك حضاري كان له الأثر البالغ على الثقافة البيئية، وهي رسالة تتمنى أمانة منطقة عسير وبلدياتها أن تصل للجميع.

هذا وقد حضر التكريم وكيل الأمين للاستثمار المهندس محمد العمرة وعدد من مديري الإدارات الحكومية في مركز الحريضة والقحمة وذلك خلال حفل تدشين فعاليات شتاء واجهة عسير البحرية.