ناقش أمين عسير الدكتور وليد الحميدي بمقر الأمانة اليوم خطة معالجة التشوه البصري والأعمال المتأخرة مع الجهات الخدمية الأخرى وذلك لضمان إنجاز أعمال معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري على أكمل وجه من قبل الجهات الخدمية في مدن ومحافظات المنطقة كافة.

نتائج مطلوبة في معالجة التشوهات البصرية

وأكّد الحميدي خلال الاجتماع الذي عُقد بمشاركة الإدارات المعنية بالأمانة والجهات الخدمية الأخرى بأن الأمانة وضعت الحوكمة وخطة العمل المطلوبة من أجل تحقيق أفضل النتائج المطلوبة في معالجة التشوهات البصرية في المنطقة.

إلزام المقاولين المنفذين للخدمات بالمواصفات العامة