ناقش أمين عسير الدكتور وليد الحميدي بمقر الأمانة اليوم خطة معالجة التشوه البصري والأعمال المتأخرة مع الجهات الخدمية الأخرى وذلك لضمان إنجاز أعمال معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري على أكمل وجه من قبل الجهات الخدمية في مدن ومحافظات المنطقة كافة.
نتائج مطلوبة في معالجة التشوهات البصرية
وأكّد الحميدي خلال الاجتماع الذي عُقد بمشاركة الإدارات المعنية بالأمانة والجهات الخدمية الأخرى بأن الأمانة وضعت الحوكمة وخطة العمل المطلوبة من أجل تحقيق أفضل النتائج المطلوبة في معالجة التشوهات البصرية في المنطقة.
إلزام المقاولين المنفذين للخدمات بالمواصفات العامة
وشدد على ضرورة التركيز في عناصر إصلاح الأساسيات وتحديد الأولويات والتنفيذ خلال المدة القليلة القادمة.
وخلال الاجتماع أكدا على ضرورة متابعة الجهات الخدمية الأخرى المقاولين المنفذين لتمديد الخدمات أولًا بأول، وإلزامهم بالمواصفات العامة للأعمال المدنية المقرّة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع توحيد إجراءات اختبار المواد طبقًا لمواصفات الأمانة والالتزام بها، لضمان تحقيق التعاون وتوحيد الجهود لمعالجة الملاحظات الفنية ومعالجة التشوهات البصرية.
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