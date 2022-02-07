يبدو أن العروض الإنجليزية المقدمة للاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، قد تهدد بقاءه مع العالمي خلال الفترة المقبلة.

فينسينت أبو بكر هداف كأس أمم إفريقيا

وكان أبو بكر صاحب الـ29 عامًا تُوج بلقب هداف بطولة أمم إفريقيا 2021 التي أُقيمت مؤخرًا في بلاده بعد أن سجل 8 أهداف في البطولة، كما قاد منتخب الكاميرون للفوز بالمركز الثالث في البطولة.

وذكر موقع Fichajes الإسباني أن كل من ليستر سيتي وويست هام يونايتد يرغبان في ضم أبو بكر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النصر تعاقد مع أبو بكر في يوليو 2021، قادمًا من بيشكتاش التركي، بعقد حتى يونيو 2024.

أرقام أبو بكر مع النصر

ولعب فينسينت أبو بكر مع نادي النصر في 15 مباراة في الموسم الحالي في الدوري السعودي للمحترفين حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف.